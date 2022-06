"Via Navetta: dopo un mese e due segnalazioni, i rami caduti sono ancora lì"

La foto è stata inviata da Daniela, che scrive: "Nononostante la segnalazione effettuata attraverso la piattaforma web dedicata Comuni-Chiamo, il 14 maggio, e il sollecito effettuato l'8 giugno, il Comune di Parma non ha provveduto a raccogliere i rami secchi, caduti dall'albero dopo una giornata con vento di grande intensità".

"I rami presenti sul marciapiede, e raggruppati dalla sottoscritta, si trovano in prossimità di due cancelli carrai e di un piccolo parcheggio auto all'inizio di Strada Navetta, ostruiscono il marciapiede e impediscono il passaggio dei pedoni - prosegue la lettrice -. Nonostante la presa in carico delle segnalazioni, e l'assicurazione dell'avvio delle "procedure tecniche specifiche" indicate nel messaggio di risposta automatico, a più di un mese dalla richiesta il problema non è stato risolto.

Non credo che i privati cittadini si debbano fare carico della pulizia e rimozione di una rilevante quantità di rami sulla strada pubblica, in considerazione che i marciapiedi esterni ai condomini appartengono al demanio e non devono essere ostruiti da materiali che ostruiscano il transito ai pedoni".