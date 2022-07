"Via Porro a Fidenza, rifiuti come sempre"

La foto inviata dal lettore Luigi: "In via Porro a Fidenza, a pochi passi dalla Conad, nulla cambia: passano i netturbini (un grande grazie per il loro continuo e mai abbastanza prezioso lavoro) ma pochi minuti dopo arrivano i soliti incivili. Ripeto la proposta già formulata altre volte: perché non eliminare questi inutili cassonetti, che richiamano di continuo gli impuniti abbandoni?"