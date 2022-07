"Tre sacchi di spazzatura come cartolina di greto e parco Ducale: sono lì da due settimane" - Foto

La segnalazione del lettore Francesco: "Da una quindicina di giorni sono presenti 3 grossi sacchi di immondizia in bella vista nel greto del torrente Parma in prossimità dell’ingresso del Parco Ducale. Un biglietto da visita decisamente indecoroso per la città in considerazione soprattutto dei numerosi turisti stranieri che in questi giorni hanno attraversato Ponte Verdi per recarsi al Parco. Non comprendo come in questo lasso di tempo nessuno degli operatori ecologici, nè il personale preposto alla vigilanza della città, nè tantomeno alcuni amministratori cittadini che quotidianamente percorrono Ponte Verdi, abbiamo notato la spazzatura. Ho provveduto quindi personalmente ad informare il call center comunale e richiedere un intervento ad hoc da parte di Iren. A distanza di 48 ore la spazzatura rimane in attesa di qualche operatore che si interessi di lei".