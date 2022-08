La segnalazione di un lettore: "Rifiuti abbandonati, oltraggio al cippo del piccolo Tommy" Foto

Il lettore Alessandro invia queste foto e segnala: "Nonostante la buona volontà di decine di volontari che ogni anno si prodigano per mantenere pulita strada del Traglione, ogni estate la si ritrova piena di rifiuti. Non è stata risparmiata neppure la piazzola dove sorge il cippo del piccolo Tommaso Onofri. Una piazzola che ormai fa parte della storia della nostra città e dove, a distanza di 16 anni, la gente comune continua a rendere omaggio e ricordare il nostro sfortunato piccolo concittadino. Riporto le immagini di questa mattina, una scena vergognosa. Ma chi sono questi incivili? Possibile che qualcuno ancora non sappia cosa è successo in questo luogo una fredda notte di tanti anni fa?".