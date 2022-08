Atto di inciviltà quotidiana a San Prospero: scendono dal furgoncino e abbandonano un frigorifero da bar - Foto

Una segnalazione arriva da una lettrice sull'ennesimo episodio di inciviltà.

"Oggi sono stata testimone di un atto di inciviltà ormai quotidiano, in Strada Quingenti al civico 54, ho visto scaricare un frigorifero da bar a fianco della campana del vetro da persone che erano con un furgoncino bianco. Nonostante la mia presenza e quella di un altro testimone, hanno scaricato e poi ci sono se ne sono andati come nulla fosse. Premetto che questi individui non abitano nel condominio e forse non sono nemmeno del quartiere.

Come si può arginare questa deriva di maleducazione e non rispetto dell'ambiente e dell'uomo?