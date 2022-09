"In via Jenner il nuovo dosso è in corrispondenza dello stallo per disabili: e adesso?"

Scrive la lettrice Simonetta: "In via Jenner per rallentare il traffico delle macchine e degli autobus che vanno fortissimo hanno messo due dossi con attraversamento pedonale. Come si può vedere dalle foto, un dosso è stato messo di fianco all'unico posto invalidi della prima parte della lunga strada! Chiedo ai Responsabili se adesso si può parcheggiare in questo stallo o se si prende la multa come da "Elenco multe ai Furbetti in divieto di sosta" stilate sulla Gazzetta".