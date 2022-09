Piazzale Salandra, dove il parcheggio è abitualmente selvaggio - Le foto

Un gazzareporter, con le sue foto, ci segnala una situazione che lui stesso definisce "disagevole e quotidiana". Si parla di in piazzale Antonio Salandra (quartiere Crocetta) e delle auto parcheggiate "sistematicamente" sui marciapiedi e sulle rampe di accesso alle striscie pedonali, "obbligano pedoni, genitori con passeggini e anziani con deambulatori a dover abbandonare il marciapiede (con non pochi rischi) per proseguire lungo la carreggiata".