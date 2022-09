"Ad ogni pioggia viale Piacenza diventa... laghetto"

A scrivere è un lettore, Franco: "Ad ogni normalissima pioggia, così si presenta il passaggio pedonale di fronte all'hotel ... e così per tutto Viale Piacenza. Da tempo immemorabile ad ogni pioggia, viale Piacenza diventa un laghetto. Bel "biglietto da visita" per i turisti e rivelatore di quanto si sta facendo per liberare gli scarichi come preparazione / prevenzione, in vista di eventi eccezionali".