"Il passaporto a Parma? Resta un miraggio. E il Ministero mi suggerisce di denunciare la Questura"

La situazione a Parma sulla difficoltà di rinnovare il passaporto viene nuovamente sottolineata da Vincenzo Giannattasio:

"Vi scrivo perchè sono arrivato, come tante altre persone residenti in città, ad un punto di esasperazione e di impotenza che voglio condividere con voi. Sono almeno 4/5 mesi che provo a prendere appuntamento per rinnovare il passaporto.

La nuova procedura prevede di prendere appuntamento online accedendo al portale con credenziali SPID. Ebbene non ci sono posti per prendere appuntamento fino a Febbraio, e da Febbraio in avanti non è possibile fare prenotazioni. Ho chiamato in questura e mi dicono che questa è la situazione e che non è possibile prendere appuntamenti. Ho sentito anche il centralino del ministero degli interni e mi dicono che loro non possono fare niente (dicono sempre così) e che l'unica cosa che posso fare è un esposto da presentare...direttamente in questura. In pratica la questura non riesce ad erogare un servizio e il ministero dice di andarli a denunciare.

Incredibile! Ormai questa situazione sta diventando ridicola, come cittadini non possiamo fare niente e siamo schiavi di disservizi da parte di persone e di istituzioni che fanno un lavoro indecente per un paese civile.Spero di trovare attraverso il vostro giornale una cassa di risonanza che permetta un miglioramento di un servizio che, ripeto, è imbarazzante e senza soluzioni".