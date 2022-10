«Lavori in corso in via Picasso ma il segnale è capovolto (e rotto)»

«Lavori in corso in via Picasso – scrive il gazzareporter che ha mandato la foto, aggiungendo con un po' di ironia – però con questo segnale messo capovolto, e per di più rotto in alcuni punti, potremo sperare che poi i lavori verranno svolti a regola d’arte?»

«Così com’è – continua il gazzareporter – il cartello indica che la strada si allarga, mentre questa segnaletica serve per indicare che la strada si restringe.»