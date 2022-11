Una montagna di rifiuti ingombranti in via Brescia

Un lettore ha inviato foto dal suo quartiere Via Brescia e commenta: "Come al solito viviamo in un quartiere dove regna l’anarchia e il degrado: l'altra sera stavo rientrando a casa e vedo un mucchio di mobili più altre schifezze lasciate per strada vicino alla campana del vetro. Non credo che nessuno non abbia visto chi commetteva questa azione: non avrà depositato tutta quella merce in tre secondi... ma c’è sempre qualcuno che vede e tace per paura. Inoltre la mattina successiva ho visto anche due macchine col vetro posteriore frantumato.

Quando cambieranno le cose in questo quartiere? La domanda voglio rivolgerla proprio al neosindaco Guerra".