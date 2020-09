Un lettore ci ha inviato questa foto con questa riflessione: "Spesse volte mi capita di passare da piazzale della Steccata per fare una passeggiata e nel frattempo mi trovo davanti una distinta signora e mi chiede: "Scusi, è buona questa acqua da bere?". Rispondo: "Penso di sì". Ma la signora vede due vasche piene di calcare e le rimane un dubbio... Non sarebbe meglio dare una pulitina visto che siamo in piena estate?"