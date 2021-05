La protesta che arriva da via Monte Corno attraverso il lettore Carlo e le immagini che risalgono a questa mattina e a ieri.

"Davanti al civico 5/a la spazzatura viene quotidianamente depositata da “incivili”, in una situazione di progressivo degrado. L’accumulo di sporcizia, rifiuti, liquidi organici, rendono la situazione insostenibile e potenzialmente a rischio per la proliferazione di ratti, già abituali frequentatori della via."