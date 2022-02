Informagiovani: le offerte di lavoro

I riferimenti e i contatti per la candidatura sono reperibili sul sito di Informagiovani https://informagiovani.parma.it/informagiovani/lavoro/news-lavoro.html

ANNUNCI PRIVATI / RICERCHE DIRETTE

● Addetto/a Logistica

Siamo Azienda operante nel settore meccanico per industrializzazione componenti meccanici a disegno.Siamo alla ricerca di una figura esperta nella Logistica, in particolar modo che sia autonoma nell'organizzazione e nella pianificazione delle spedizioni, che conosca l'operatività di Import ed Export.

Requisiti richiesti: conoscenza del pacchetto office, Lingua inglese, esperienza nella mansione (almeno 1 anno) e infine possesso di diploma o laurea;



● Commerciale Back Office

Siamo Azienda operante nel settore meccanico per industrializzazione componenti meccanici a disegno. Siamo alla ricerca di una figura Commerciale di back office che sia autonoma nella gestione del cliente acquisito, dall'acquisizione dell'ordine alla consegna merce e alla fatturazione. Requisiti richiesti: conoscenza del pacchetto office, Lingua inglese, in possesso di diploma o laurea e infine disponibile a trasferte.

● Tecnico meccanico

Siamo Azienda operante nel settore meccanico per industrializzazione componenti meccanici a disegno. Siamo alla ricerca di un tecnico meccanico da inserire nel nostro ufficio tecnico, che abbia una conoscenza di Solidworks e comprensione disegno 2D, che abbia nozioni base della certificazione ISO 3001:2015 e utilizzo dei principali strumenti di misura. Requisiti richiesti: conoscenza del pacchetto office, Lingua inglese, e possesso di diploma o laurea;

● Riparatore Meccanico

Concessionaria Yamaha di Parma ricerca giovane Apprendista o Operaio da inserire nel proprio organico Riparatore Meccanico per Moto e Scooter. Giovane appassionato di meccanica e di moto.

● Nr. 3 Consulenti assicurativi

LEADER NAZIONALE NEL SETTORE PREVIDENZIALE DEL RISPARMIO GESTITO, SELEZIONA PER LA PROPRIA AGENZIA GENERALE DI PARMA NORD, N. 3 CONSULENTI ASSICURATIVI PER LE ZONE DI PARMA, FORNOVO DI TARO E COLLECCHIO. SI OFFRE: PERCORSO FORMATIVO TEORICO-PRATICO RETRIBUITO CON COSTANTE AFFIANCAMENTO, POSSIBILITA’ DI CARRIERA ED ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO. REQUISITI: ETA’ 23/45 ANNI TITOLO DI STUDIO: ALMENO DIPLOMA DI MATURITA’ QUINQUENNALE o LAUREA, AUTOMUNITO RESIDENZA O DOMICILIO: PARMA E PROVINCIA.

● Impresa edile cerca un geometra

Impresa edile di Parma ricerca un geometra da assumere (età massima 29 anni) per i seguenti compiti: direzione tecnica cantieri, rilievi, gestione, programmazione e coordinamento lavori, richiesta preventivi, gestione ordini, fornitori, subappaltatori ed operai, approvvigionamento materiali ed attrezzatura nei cantieri.

Orario di lavoro full time, disponibilità immediata.

Si richiede diploma di geometra, automunito.

● Educatore/educatrice professionale

Cercasi educatore/educatrice professionale per Comunità Educativa per Minori (Provincia di Parma). Lavoro su turni notturni e festivi. Disponibilità immediata, automunito.

● Tecnico hardware e software

Per inserimento immediato nel nostro reparto tecnico siamo alla ricerca di un tecnico hardware e software, che si occupi di:

• Test, sostituzione e verifica di schede elettroniche di amplificatori di potenza e processori audio

• Saldature su schede elettroniche con componenti discreti ed SMD

• Test, verifica e sostituzione schede elettroniche corpi illuminanti mobili e statici

• Aggiornamenti firmware delle attrezzature

• Compilazione di schede di riparazione e stesura di report riparazione

Requisiti richiesti:

• Formazione in ambito tecnico, preferibilmente in elettrotecnica o elettronica

• Comprensione di schemi elettrici ed elettronici

• Utilizzo di strumenti di misura, software per il test e la verifica di apparati elettronici (oscilloscopio, tester, generatore di funzioni, variac)

• Buona conoscenza PC, in particolare del pacchetto office (Word, Excel, Access)

• Buona conoscenza della lingua inglese

• Passione per il settore entertainment

• Ottima capacità di organizzazione del lavoro, precisione, puntualità

Nice to have:

• Esperienza pregressa nel settore AV

• Certificazioni in campo audio

• Certificazioni IT

• Buona conoscenza ERP e software gestione assistenza tecnica

Cosa offriamo:

• RAL commisurata all’esperienza

• Contratto a tempo indeterminato (CCNL Commercio)

• Formazione continua

• Possibilità di crescita professionale

La risorsa, dopo un primo periodo di formazione e affiancamento, dovrà svolgere in autonomia la propria funzione all’interno dello staff, coordinandosi con gli altri reparti aziendali nella gestione dei processi. La sede di lavoro è Sorbolo (PR).

● Cercasi accompagnatori gruppo leader per giovani durante vacanze studio in Italia e Europa

Cercasi giovani motivati con spirito organizzativo, dinamismo, flessibilità e senso della responsabilità da destinare, in qualità di Group Leader ai soggiorno studio all'estero e in Italia! In particolare, strutture in località marittime e montane italiane, college nelle maggiori città inglesi, francesi e spagnole. Preferibile esperienza nella gestione dei gruppi di differente età: bambini e ragazzi adolescenti; Requisiti richiesti: aver compiuto 21 anni per i soggiorni in italia o aver compiuto 23 anni per i soggiorni all'estero; Livello di inglese almeno B1 per i soggiorni all'estero; Possesso di diploma di maturità o titoli equipollenti;

● Cercasi nr. 2 Estetista qualificate

Fable Farm per ampliamento del proprio staff cerca estetista in possesso della specializzazione tecnica con disponibilità immediata. Il centro estetico è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato; è quindi richiesta una figura automunita disponibile a lavorare su turni. Si offre contratto full time; Sono indispensabili: capacità organizzativa, predisposizione a lavorare in Team, pulizia degli ambienti di lavoro, ottima dialettica, comprensione della lingua italiana sia scritta che parlata, buona attitudine alla vendita, ottima esperienza nell'estetica di base e predisposizione ottimale nell'ambito delle tecnologie avanzate. astenersi privi requisiti.

● Cercasi educatrice di nido bilingue italiano-inglese

Cercasi educatrice per nuova sezione di nido. Fondamentale sia esperienza nel settore, sia una buona/ottima conoscenza della lingua inglese.

● Magazziniere

Distribuzione di vini cerca magazziniere con patente B. conoscenza PC e anche minima conoscenza lingua francese.

● Tirocinio formativo ℅ Studio Legale

Studio legale offre tirocinio formativo con mansioni di segreteria.

Requisiti:

- iscrizione presso il Centro per l'Impiego

- automunito/a

- conoscenza base pacchetto Office

Full time, durata del contratto 6 mesi, 450€ / mensili

● Web content creator

Il Web Content Creator verrà inserito all'interno del team marketing dell'azienda e sarà il responsabile della creazione e pubblicazione di testi, copy e grafiche per il web.

Responsabilità:

- aggiornamento del database prodotti sui portali B2B

- gestione dei progetti di copywriting e traduzione testi

- generazione di contenuti grafici e video

- generazione di reportistica e materiale informativo

Requisiti principali:

- buona conoscenza delle dinamiche dei social media (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram)

- Buona padronanza nell'utilizzo di programmi di grafica ed editing video (Adobe Photoshop, InDesign, Illutrator, Premiere)

- Esperienza nella creazione di presentazioni e conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel

- Buona conoscenza lingua inglese

- Propensione al lavoro in team, attenzione al dettaglio e orientamento al risultato

Nice to have:

- precedenti esperienze in aziende B2B

- familiarità con piattaforme di e-mail marketing e di marketing automation

Sede di lavoro: Sorbolo

● Aiuto cuoco e aiuto pasticcere

Trattoria cerca aiuto cuoco e aiuto pasticcere full time. Automunito, anche prima esperienza, disposta ad arricchire la sua esperienza professionale

AGENZIE PER IL LAVORO

● ADECCO

• Contact center

Ami il contatto con il pubblico? Per importante azienda di servizi bancari sita a Collecchio ricerchiamo cinque figure da inserire nella mansione di contact center. Si offre inserimento di 6/12 mesi con buone probabilità di conferma. https://go0.it/d8vg7

• Montatore meccanico

Sei appassionato di meccanica e hai buona manualità? Per importante azienda metalmeccanica di Parma ricerchiamo diverse figure da inserire nel reparto montaggio e collaudo. Si offre contratto iniziale di tre mesi con ottime possibilità di proroga. https://go0.it/GnPD4

• Magazziniere/Carrellista

Sei in possesso del patentino del carrello e hai passione per il settore logistico? Ricerchiamo per importanti aziende di Parma, operanti nel settore cartotecnico, metalmeccanico e lavorazione vetro, magazzinieri/carrellisti in possesso del patentino muletto. https://go0.it/AY28j

• Addetto macchine settore vetro

Sogni di lavorare in un’azienda strutturata? Per importante realtà del settore vetro del territorio di Parma ricerchiamo diverse figure da inserire nella mansione di macchinista. Un diploma tecnico costituirà un requisito preferenziale https://go0.it/AoYQM

• Operatori di produzione https://go0.it/A6e4R

• Magazziniere/carrellista https://go0.it/AY28j

• Manutentore meccanico https://go0.it/AyYRa