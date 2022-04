Compri la colomba della pace e aiuti chi vive in guerra

Più buona, più dolce. La Pasqua di quest’anno avrà un sapore speciale grazie alle «colombe della pace».

Sono circa 210 le delizie realizzate dal maestro pasticcere Ivo Corsini e dal collega Angelo Silvestrini. Un’idea nata dalla collaborazione tra Parma Per gli Altri e Agugiaro & Figna Molini per promuovere la raccolta fondi a sostegno di tutte le popolazioni vittime di guerra.

«Con Parma Per gli Altri ci conosciamo bene - spiega la Rosanna Figna, responsabile dell’area ricerca & sviluppo di Agugiaro & Figna Molini –. Quest’anno in particolare, con così tante emergenze e i costi delle materie prime così elevati, abbiamo pensato di produrre noi le colombe in modo che potessero avere il prodotto finito, pronto per essere distribuito». Una vendita che ha già raccolto più di 140 richieste.

Le colombe possono essere acquistate al costo di 20 euro prenotandole al numero 0521236758 o scrivendo a segreteria@parmaperglialtri.it. Sarà quindi possibile ritirarle alla sede dell’associazione a qualsiasi ora del mattino, mentre una distribuzione speciale è in programma domani nella parrocchia di San Giovanni Battista in via Anna Frank.



Il ricavato sarà interamente devoluto all’ong e destinato a progetti di sviluppo in aree del pianeta che stanno vivendo momenti critici. «Cerchiamo di essere vicini alle popolazioni in gravi difficoltà con degli aiuti continuativi che non si limitino a interventi di emergenza - dice la presidente di Parma Per gli Altri Paola Salvini -. Guardiamo alla crescita delle comunità: il nostro lavoro e la nostra presenza devono essere importanti ed utilizzare un messaggio, come quello della colomba che è simbolo di pace, può unire territori lontani e rendere l’azione di solidarietà più efficace».



Un gettare un seme, guardando al futuro invece che all’immediato. «Il tema dello sviluppo è molto caro alla nostra azienda - continua Rosanna Figna -. Ci sono paesi come l’Etiopia dove basta un piccolo aiuto per ottenere dei risultati importanti più avanti».

I volontari di Parma Per gli Altri hanno contribuito personalmente al confezionamento e alla distribuzione delle «colombe della pace» che, come sottolinea la responsabile dell’azienda vincitrice nel 2020 del Premio Innovatori Responsabili della Regione Emilia-Romagna, sono state realizzate con farine di prima scelta contenenti lievito madre.

«La risposta dei nostri sostenitori è stata fantastica - conclude Paola Salvini -. Ne sono molto orgogliosa e speriamo di poter continuare».