"Io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci. Sappiamo solo che sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso. Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni per tutta la tribù dei nostri figli e a breve traslocheremo", rivela Simona Ventura a OGGI, in edicola da domani. Il settimanale pubblica le foto della conduttrice e del fidanzato giornalista Giovanni Terzi in vacanza a Mauritius. E lei racconta: "I primi due giorni li abbiamo passati a dormire ma questa vacanza diciamo pure che è una luna di miele in anticipo". E’ il loro primo vero viaggio insieme. "Siamo pazzi di gioia perchè festeggiamo il nostro primo anno d’amore", svela a OGGI. "Ancora oggi, dopo dodici mesi trascorsi insieme, mi sveglio ogni mattina e non mi capacito del un regalo immenso che mi ha fatto la vita facendomi incontrare Giovanni. Non speravo più di innamorarmi e soprattutto, di incontrare l’uomo dei miei sogni, invece è accaduto".

E anche Giovanni Terzi dichiara tutto il suo amore: "Sin dalla prima sera dentro me ho sentito che l’avrei amata. Dovevo ancora baciarla e già sapevo che non ci saremmo più lasciati. E’ lei che aspettavo. Simona è una donna di una dolcezza e di una generosità incredibile con chi ama. Mi sono innamorato di lei anche per come ama i suoi figli e la sua famiglia. Una donna così non poteva non essere speciale", dichiara Terzi per la prima volta.

