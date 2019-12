Fedez: 'Rischio la sclerosi multipla, ma ora sto bene'

"Stasera ci sarà una mia lunga intervista con Peter Gomez a La Confessione sul Nove. Sentivo il bisogno di tirare fuori un po' di cose accadute nell’ultimo anno per chiudere un cerchio e guardare avanti. Ho visto che sono già usciti tanti articoli alcuni con dei titoli molto allarmanti. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) sto bene. Vi chiedo di guardare l’intervista completa. Ribadisco che sto bene". Così Fedez tranquillizza i suoi fan sulle storie di Istagram dopo la pubblicazione delle anticipazioni della sua intervista in cui raccontava di essere sotto controllo per un "rischio sclerosi multipla".

