Madonna a Harry e Meghan: 'Canada noioso, vi subaffitto casa a Manhattan'

Il Canada? Molto meglio New York. Il suggerimento al principe Harry e a Meghan Markle arriva dalla popstar Madonna, che ha pure offerto alla coppia il suo appartamento a Manhattan.

«Non andate in Canada, è noioso li!», ha scritto su Instagram. «Lascerò che subaffittino il mio appartamento a Central Park West - ha aggiunto - Ha due stanze, con la migliore vista di Manhattan, un balcone incredibile... No, Buckingham Palace non è nulla in confronto a Central Park West».

Per ora, tuttavia, alla Grande Mela Meghan, Harry e il figlio Archie preferiscono la magione a Vancouver Island.

