L’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone è diventato padre per la quarta volta a 89 anni. Dopo le 3 figlie nate dai due precedenti matrimoni, Ecclestone è diventato papà di un bambino nato dalla 46enne moglie Fabiana all’ospedale di Interlaken, in Svizzera e si chiamerà Ace. "Stanno tutti bene, siamo molto felici. E’ stato un parto rilassato", ha detto Ecclestone in un’intervista telefonica alla Bild.

