Lino Guanciale ha sposato Antonella Liuzzi

Nozze a sorpresa tra il popolarissimo attore Lino Guanciale e la sua fidanzata Antonella Liuzzi. La coppia si è sposata in gran segreto e ha rivelato ai fan il lieto evento quando ormai - questo - era già avvenuto, con un post su Instagram dello stesso Guanciale. L’attore classe 1979 celebre per molte fiction di Rai1 ma anche per tanto teatro (alcuni anni anche a Parma nell'Ensemble Stabile del Due), ha detto sì a Antonella Liuzzi, che aveva conosciuto alla Bocconi di Milano dove è docente. La loro storia è stata resa pubblica nel 2019, quando l’attore pubblicò la foto di un bacio appassionato per celebrare la Giornata mondiale del bacio. Ora il matrimonio. Che, nello stile della coppia, si è celebrato il 18 luglio al Palazzo del Campidoglio di Roma in modo intimo e riservato. Tantissime le attestazioni di affetto e auguri sul profilo Istagram, anche da molte colleghe vip di Guanciale, da Elena Sofia Ricci a Alessandra Mastronardi, con cui tornerà in autunno in tivù con le nuove puntate dell'Allieva.