Bobby Ewing si... fidanza con la ex di Fonzie (Patrick Duffy ritrova l'amore con Linda Purl)

Patrick Duffy ritrova l’amore a 71 anni. Il bello di Dallas, la serie tivù andata in onda dal 1978 a 1991, è in una relazione con Linda Purl, la Gloria di Happy Days e nella seconda stagione anche fidanzata di Richie Cunningham (Ron Howard) mentre nella decima stagione nei panni di Ashley Pfister, fidanzata invece di Fonzie (Henry Winkler).

«Non avrei mai pensato, neanche per un minuto, che sarebbe accaduto di nuovo - ha detto a People -. Non avrei mai pensato di sentirmi così ancora una volta».

Duffy è stato sposato per quasi 50 anni con la ballerina Carlyn Rosser morta nel 2017 per un cancro. Negli ultimi anni sembrava essersi abituato al ruolo di vedovo, padre e nonno, poi la pandemia ha fatto da cupido. Duffy e la Purl si conoscevano da tempo ma avevano perso i contatti poi si sono ritrovati in gruppi di chat tra amici e con il passare delle settimane la conversazione da gruppo è diventata a due.

«Ad un certo punto - ha detto - ho caricato l’auto e ho guidato per venti ore per arrivare davanti alla porta di casa sua per vedere se era una cosa reale. Da allora non ci siamo più separati».

