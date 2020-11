Nozze in Campidoglio per Brizzi con Silvi Salis

Fiori d’arancio per il regista Fausto Brizzi (51 anni), che ha sposato ieri mattina a Roma, con una cerimonia per pochi intimi nella Sala Rossa del Campidoglio, la compagna Silvia Salis (35), genovese ex campionessa olimpica di lancio col martello.

Entrambi gli sposi protetti da un’ampia mascherina di plexiglass trasparente. Ad officiare le nozze è stato l’assessore allo Sport Daniele Frongia (in mascherina chirurgica), Al matrimonio, celebrato nel rispetto delle norme anticovid, ha partecipato come «madrina» l’attrice Chiara Francini. A fare da testimoni dello sposo - legato in prime nozze all’attrice Claudia Zanella dalla quale ha avuto una figlia Penelope Lia nel 2016 - la sua aiuto regista Sole Tonnini e la montatrice Luciana Pandolfelli; per la sposa l’atleta Federico Apolloni e il dentista genovese Gabriele Dellacasa.

La sposa indossava un abito bianco in pizzo con maniche lunghe con ampia scollatura sulla schiena e il tatuaggio dei 5 cerchi olimpici sul collo ben visibili grazie ai biondi capelli raccolti da nastri, dalla sua altezza di un metro e ottanta e con il tacco di dieci.

Brizzi ha optato per uno smoking nero. A ridare il sorriso al regista, una atleta, per lei si tratta delle prime nozze, che ha scelto uno sport maschile, il lancio del martello, e ha scalato tutti i gradini con due partecipazioni olimpiche: Silvia Salis, genovese, granitica fede sampdoriana, è attualmente consigliera nazionale del Coni e della Fidal, Federazione italiana atletica leggera. Fausto Brizzi è impegnato nelle riprese del suo nuovo film a Roma "Bla bla baby" con Alessandro Preziosi, Matilde Gioli e Nicolas Vaporidis.