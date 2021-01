È crisi tra Kim Kardashian e Kanye West

«Il divorzio è imminente» tra Kim Kardashian e Kanye West, ha appreso il New York Post subito confermato da People.

«Lei ne ha avuto abbastanza», concordano fonti vicine alla celebre coppia secondo cui la potente influencer avrebbe spedito il marito per una separazione di prova nel ranch da 14 milioni di dollari che il rapper ha comprato due anni fa nel Wyoming. Kim avrebbe anche assoldato Laura Wasser, la regina dei divorzi. Mentre secondo TMZ la coppia si sarebbe rivolta a un consulente matrimoniale per cercare di trovare un accordo senza dover rivolgersi al giudice. Sostiene «E!» che Kim stringerebbe i denti per il bene di North, Chicago, Psalm e Saint, i quattro figli ancora piccoli. «A lei Kanye starà sempre a cuore, ma a questo punto a le interessa soltanto il bene dei bambini».

Non è da oggi che circolano voci di crisi nell’unione: se ne era parlato in settembre con lei che ne avrebbe avuto abbastanza dello stato mentale del marito, afflitto della sindrome bipolare. La candidatura del rapper alla Casa Bianca, per non parlare dell’amicizia con Donald Trump, sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.