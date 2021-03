E' nata Vittoria la secondogenita della coppia Ferragni-Fedez: gioia social

In tanti definiscono Chiara Ferragni e Fedez «Royal family» e la piccola Vittoria è già ribattezzata «Royal Baby». E’ nata Vittoria, la secondogenita della coppia più glamour dei social italiani. L’annuncio lo hanno fatto pubblicando due scatti, molto simili, che ritraggono la neonata tra le braccia della mamma, mentre stringe il dito del papà. Per accompagnare entrambe le fotografie, Fedez e l’imprenditrice hanno scelto una didascalia fatta di poche parole accompagnate da un cuore: «23 Marzo 2021. La nostra Vittoria». E un messaggio video è arrivato anche dal piccolo Leone da casa: «Vi aspetto con amore!». In meno di 3 ore il post della coppia di neo genitori ha racimolato oltre 3,7 milioni d'interazioni, tra cui i commenti di star della musica come Dua Lipa e Francesca Michielin (che a Sanremo si è classificata seconda in duetto con Fedez) e ovviamente delle sorelle della Ferragni, anche loro popolarissime sui social.

I due neo-genitori, poco dopo, hanno pubblicato alcune stories in cui Leone manda un messaggio alla sorellina, e Fedez culla tra le lacrime la bambina. Il rapper e produttore non ha trattenuto il pianto come si vede nella storia Instagram pubblicata dalla moglie Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale e CEO di due brand ha postato una breve clip dove Fedez è seduto su una poltrona della camera della clinica e culla la piccola, nata di primo mattino, e si commuove fino a farsi rigare il volto da una lacrima furtiva. «Amore, non fare così che piango anche io» ha detto affettuosa la neo mamma. Poi ancora sul suo account Twitter Fedez ha pubblicato una foto che lo ritrae seduto su una poltroncina, con la piccola tra le braccia: «Vi leggo con grande gioia amici, grazie per tutto l'affetto! Un abbraccio immenso da mamma, papà, Lello e Vitto».



Entrambi i figli di Chiara Ferragni e Fedez portano il doppio cognome. L’influencer aveva spiegato su Instagram in passato di essere contraria al retaggio patriarcale d'imporre unicamente il cognome del padre. E di aver per questo deciso, in accordo con il marito, di dare a entrambi i figli sia il cognome paterno, sia quello materno. Tre giorni fa con un’altra serie di post, la coppia aveva celebrato il terzo compleanno del primogenito, Leone.

«Sono un po' provato, con venti minuti di sonno in corpo, ma sto bene e sono molto contento». Dopo aver annunciato su Instagram la nascita di Vittoria, Fedez si è collegato in video dall’ospedale per la conferenza stampa di 'Lol, chi ride è fuorì al via il primo aprile su Prime video dove avrà il ruolo di giudice con Mara Maionchi. «Ci tenevo a esserci comunque - ha spiegato dopo aver ricevuto gli auguri da tutto il cast - perché questo format rappresenta davvero qualcosa di nuovo in un periodo di palinsesti impolverati». Nel mood comico del programma, Elio, altro protagonista dello show, ha scherzato: «Complimenti, la nascita di un figlio è la miglior scusa mai sentita per non partecipare dal vivo alla conferenza stampa di un programma».



A differenza di Leone, che è nato a Los Angeles, Vittoria è venuta alla luce a Milano, dove la coppia vive. I Ferragnez hanno trascorso qui anche i mesi più duri della pandemia, impegnandosi in prima persona con diverse iniziative di sensibilizzazione e volontariato, oltre che con una raccolta fondi che gli è valsa l’Ambrogino d’Oro. Cuoricini da amici che fanno parte del mondo dello spettacolo: Emma, Levante, Elisabetta Gregoraci, Matteo Bocelli e tanti altri. Ma anche i semplici follower hanno voluto salutare l'arrivo della piccola Vittoria. I fans, si sono proprio scatenati tra foto, meme e cinguettii. In molti si sono emozionati e qualcuno ha anche pianto. Qualcuno anche ironico: «Fedez ora ha una Vittoria essendo arrivato secondo a Sanremo».