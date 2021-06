E' nata la figlia di Harry e Meghan: Lilibet Diana

Un nome che tocca le corde della memoria e dell’emozione, e che suona come un doppio tributo, ma destinato anche a rubare di nuovo la scena - da lontano - in casa Windsor. E’ nata Lilibet 'Lilì Diana, prima figlia femmina e secondogenita del principe Harry e della consorte Meghan Markle, i duchi ribelli auto-esiliatisi negli Usa dopo lo strappo dalla famiglia reale britannica.

L’annuncio del lieto evento è arrivato direttamente dai genitori da Oltreoceano, e non con la classica comunicazione di palazzo, come sarebbe accaduto se si fosse consumato nel Regno Unito. Ed è stato dato due giorni dopo il parto, avvenuto venerdì 4 in una clinica di Santa Barbara, in California, non lontano dalla lussuosa residenza di Los Angeles in cui oggi vivono i Sussex. Meghan ha dato alla luce «Lilibet 'Lili Diana Mountbatten-Windsor», ha reso noto un loro portavoce ai media, precisando che la bimba, di due anni più piccola del fratellino Archie, pesa «7 libbre e 4 once» (circa 3,3 chili), che sta bene al pari della mamma e che entrambe sono ora già a casa. In un comunicato, i duchi in persona hanno poi sottolineato la loro «immensa gioia» per questa «benedizione», ringraziando i tanti che sono stati loro vicini in questi mesi con l’amicizia o con «le preghiere» . Hanno inoltre tenuto a specificare esplicitamente come la scelta del primo nome di Lilibet - che in casa sarà chiamata Lili, è stato puntualizzato - vuol essere «un omaggio a Sua Maestà la Regina», 95enne bisnonna della neonata, legato al diminutivo familiare adottato fin dall’infanzia da Elisabetta, che da piccola non riusciva a pronunciare correttamente «Elizabeth». Mentre «il middle name è stato scelto per onorare la sua amata nonna scomparsa, la Principessa del Galles» Diana Spencer.

I richiami appaiono quanto mai suggestivi. Da un lato il secondogenito di Carlo e Diana e sua moglie mostrano di voler testimoniare affetto e rispetto nei confronti della sovrana, seppure forse non esattamente della Royal Family come istituzione vista l’indicazione del nomignolo di famiglia, quasi a onorare la bisnonna più che la monarca; dall’altro s'inchinano al ricordo di Lady D, «principessa del popolo» morta tragicamente 36enne nel 1997, la cui ribellione dalla vita di corte resta ad un tempo per Harry - il figlio di gran lunga più simile a lei - un monito, un modello e un trauma irrisolto, come confessato di recente.

Lontana, ma non lontanissima dal trono, la 'principessinà americana nasce senza titolo ufficiale e tuttavia ottava nella linea di successione alla corona di Elisabetta II, collocandosi dietro il nonno Carlo, lo zio William (fratello maggiore di Harry), i tre figli di questo e della consorte Kate, nonchè alle spalle del proprio fratellino Archie, venuto al mondo nel maggio 2019 a Londra; ma subito davanti al principe Andrea, secondo figlio maschio (in disgrazia) della regina e di Filippo di Edimburgo, scomparso nel marzo scorso quasi centenario.

Una posizione che la corte non può ignorare, nonostante le tensioni con i duchi d’America: rinfocolate in questi mesi da una serie d’interviste esplosive nelle quali la coppia più indocile della dinastia ha dapprima raccontato della vita di palazzo come di un mezzo inferno, poi ha fatto aleggiare l’ombra di qualche pregiudizio razzista su almeno un anonimo membro di spicco della famiglia, quindi non ha mancato di rendere pubbliche a più riprese le recriminazioni di Harry sulla freddezza imputata a William e soprattutto al padre (ed erede al trono) Carlo.

I primi messaggi di auguri sono giunti numerosi da amici e celebrità, con a ruota il primo ministro britannico Boris Johnson - neo papà per la sesta volta nel 2020 anche lui, e neo sposo per la terza pochi giorni fa - che via Twitter si è affrettato a fare a tamburo battente le sue «felicitazioni al Duca e alla Duchessa di Sussex». Mentre Buckingham Palace, tagliato fuori dall’annuncio, ha preso un’oretta di tempo prima di diffondere i messaggi di rito della regina, del principe Carlo con Camilla e del principe William con Kate: «informati e felicissimi» - si legge in una nota - della nascita di questa nipote lontana.

