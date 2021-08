Gigi D'Alessio papà per la quinta volta e la Tatangelo ha un nuovo compagno

Che Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non facessero più coppia si sapeva da tempo, che per il bene del loro Andrea, avessero tra loro un rapporto amichevole pure. Ma che il cantautore aspettasse un altro figlio è lo scoop dell’estate 2021, che il settimanale “Chi” rivela sul numero in edicola da mercoledì. D’Alessio ha una nuova compagna, Denise Esposito, di 26 anni più giovane, che in autunno lo renderà padre per la quinta volta. Anna, invece, è stata beccata con il rapper Livio Cori.

Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo, quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano è stato fotografato a bordo di uno yacht con la compagna mentre le accarezza il pancione già ben evidente.

Anna Tatangelo, invece, per la prima volta è stata fotografata mentre scambia effusioni con il nuovo compagno, Livio Cori. Dei due si era già parlato nei mesi scorsi ma non c’erano state ancora immagini che provassero la relazione. Al mare la cantante si lascia andare e sul lettino scocca baci al rapper sotto gli occhi indiscreti dei paparazzi di “Chi”.