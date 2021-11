Lite Ghali-Salvini a San Siro durante il derby. Il leghista: "Insultato dal nulla" - Video

Matteo Salvini è stato aggredito verbalmente da Ghali durante il primo tempo di Milan-Inter di ieri sera. Il leader della Lega era in tribuna con il figlio, e subito dopo il gol del pareggio gli si è avvicinato il rapper in evidente stato di agitazione. Ghali ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell’immigrazione - cercando di filmarsi col cellulare - ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La società rossonera si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali nè aveva compreso i motivi della sua alterazione. E’ quanto riferiscono fonti della Lega in una nota.

Le immagini pubblicate su Instagram da 'Welcome To Favelas', svelano attimi di tensione durante il derby di Milano. Sugli spalti dello Stadio Meazza un diverbio acceso tra il senatore Matteo Salvini ed il rapper Ghali