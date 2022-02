Simone Biles sorride e annuncia il matrimonio: "Il sì più facile"

"Il sì più facile. Non vedo l'ora di passare il tempo per sempre con te, sei tutto ciò che ho sognato e molto di più. Ora sposiamoci, mio promesso sposo", dopo un'Olimpiade da dimenticare e un brutto periodo a livello personale, la leggenda della ginnastica Simone Biles annuncia che convolerà a nozze con il fidanzato Jonathan Owens, giocatore degli Houston Texans di football americano. L'annuncio, come da prassi, via social.