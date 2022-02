Totti e Ilary Blasi si lasciano dopo 20 anni (17 di matrimonio e tre figli)

Meno di un anno fa, per il 40° compleanno di lei, lui scrisse su instagram: "Ci aspetta ancora tanta vita....insieme!!!! Auguri amore mio". Adesso, però, il matrimonio e la love story tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra proprio finita. L'ex capitano della Roma e la showgirl dopo 20 anni, 17 di matrimonio e tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) si starebbero separando. Una voce confermata da più parti, Dagospia in testa. E non sembra nemmeno un fulmine a ciel sereno, visto che i due da tempo non sono più in sintonia. I segnali sono stati raccolti in più di un'occasione: già il 27 settembre, il giorno del suo 45esimo compleanno, Totti avesse festeggiato senza la presenza di lei. Recentemente i due avrebbero litigato durante una gita di famiglia. sui social erano praticamente spariti i video e le storie ironiche alla Sandra e Raimondo Vianello. Ilary lo scorso dicembre ha trascorso una vacanza in Lapponia con l’amico Luca Tommassini, lontana dai figli e dal marito. Totti avrebe già lasciato la villa del Torrino per tornare nella sua casa a Casal Palocco che - prima del recente trasloco all'Eur - era occupata dalla mamma. Ilary Blasi in un’intervista, poco tempo fa, diceva: «Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo».