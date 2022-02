Rottura con Totti? Ilary Blasi risponde con una linguaccia (e senza la fede)

Rottura con Francesco Totti? (Leggi) E la notizia gossip più gettonata e chiacchierata del momento. Ilary Blasi risponde postando un video sul suo profilo Instagram. Durante un viaggio in treno, l’ex «Iena» si toglie per pochi secondi la mascherina e fa il gesto della linguaccia. Una risposta, forse, a chi sta speculando sulla vicenda o a chi esagera nei particolari "morbosi" sulla fine della coppia. Alcuni fanno notare come la showgirl non indossi più la fede. Forse il video è anche una scusa per far notare proprio questo particolare.