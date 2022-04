Abramovich chiede fondi agli amici potenti in Usa per restare a galla

Roman Abramovich sta chiedendo ai suoi amici di Hollywood e ad altri potenti americani di prestargli ciascuno un milione di dollari per tenerlo a galla. E' quanto rivela il New York Post, secondo cui, mentre i suoi beni sono congelati negli Usa e in Gran Bretagna, l’oligarca avrebbe domandato aiuto per pagare il personale alle sue dipendenze, che gli costa circa 750.000 dollari a settimana.

Pur avendo molti amici intimi a Hollywood, Wall Street e nel mondo dell’hi-tech, alcune fonti hanno rivelato al Nyp che gli interpellati sarebbero piuttosto riluttanti a rispondere al suo appello, nonostante il suo impegno per la pace tra Russia e Ucraina.

«Ha contattato il produttore e regista di Hollywood Brett Ratner e la famiglia Rothschild, tra molti altri - ha scritto il Post - ma sebbene siano buoni amici di Roman - non hanno accettato di dargli soldi perchè nemmeno loro li hanno in contanti liquidi, e anche perchè non è chiaro quali sarebbero le ripercussioni secondo il diritto internazionale».