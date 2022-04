Chanel non vende più in Russia e ai russi: modelle e influencer tagliuzzano le loro borsette sui social - Video

«Il gigante francese del lusso Chanel ha smesso di vendere i suoi prodotti a persone che intendono portarli in Russia, dopo aver chiuso i suoi negozi nel paese». A riprendere la notizia è la Bbc.

«Le autorità russe e alcuni clienti - osserva la Bbc - hanno accusato l’azienda di russofobia e minacciato un boicottaggio del marchio. Chanel dice che sta semplicemente rispettando le sanzioni dell’Unione europea che vietano la vendita in Russia di beni di lusso di prezzo superiore ai 300 euro (327 dollari; 250 sterline)».

Molte aziende occidentali hanno interrotto le operazioni in Russia dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Ma Chanel ha detto alla BBC che le sanzioni imposte dall’UE «vietano anche la vendita di articoli di lusso a persone che intendono usarli in Russia». E «alcuni russi dicono di essere stati allontanati dai negozi Chanel in tutto il mondo».

L’influencer Anna Kalashnikova ha scritto su Instagram che le è stato impedito di acquistare prodotti Chanel a Dubai in quanto russa in un bizzarro racconto nel quale vengono evocati anche il barone Hans Günther von Dincklage, Hitler e il Terzo Reich e la stessa Coco Chanel. Yana Rudkoskaya, 47enne produttrice di spettacoli musicali si è detta sconvolta: "Questo è uno shock per una donna che acquista Chanel e Chanel Haute Couture da più di 20 anni e che si è seduta alle sue sfilate in prima fila". "Non una sola borsa, un solo brand vale meno del mio amore per la madrepatria e del rispetto per me stessa" commenta Marina Ermoshkina, presentatrice della tv russa e influencer di moda e beauty nel paese: «Sono contro la russofobia e contro i brand che supportano la russofobia. Se possedere una Chanel significa svendere la mia madrepatria, non ho bisogno di Chanel». La deejay Katya Guseva si è fatta riprendere mentre prende a sforbiciate una grossa Chanel dopo aver fatto il proclama contro «la russofobia del brand». La modella da 9 milioni di follower Victoria Bonya, da Monte Carlo dove risiede, posta il video mentre tagliuzza la borsa e dichiara: «Se la maison Chanel non rispetta i clienti perché io dovrei rispettarla? Bye bye». Indignata del divieto all’acquisto anche Yana Rudkovskaya , produttrice musicale, influencer, moglie del campione olimpico di pattinaggio artistico Alexander Plyushenko e grande collezionista di borse di lusso.

