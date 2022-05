Affittano l'Olimpico per svelare il sesso del figlio: per la Nasti e Zaccagni un maschio

«E' un maschio": il gol a porta vuota, i coriandoli azzurri, l’esultanza quando il maxischermo dell’Olimpico scrive 'it's a boy', fino all’inginocchiamento di fronte alla futura mamma, e tutto sul prato del suo stadio a spalti vuoti. E’ la singolare 'cerimonia' che Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio, ha messo in scena nello stadio in cui gioca con la squadra di Sarri. Zaccagni aspetta il primo figlio dalla compagna Chiara Nasti, anche lei presente - tra mascotte, fotografi e cameraman - quando il calciatore segna sotto la curva Nord.