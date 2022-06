Parlare in "corsivo": Elisa Esposito, il fenomeno del momento (su Tik Tok) - Video

E' il fenomeno social del momento: Elisa Esposito, 19 anni, sta spopolando su TikTok grazie ai suoi video, nei quali "insegna" a "Parlare in corsivo", ovvero parlare allungando le vocali. Tra clic, emuli e ironia piovono anche polemiche e offese alle quali la tiktoker ha replicato con un video: "Fiera di quello che sto creando dal nulla". Milanese a fine 2020 ha aperto un profilo su TikTok di grande successo. Ma c'è anche chi sostiene che non è stata la prima a parlare in corsivo su TikTok. Secondo alcuni è stata Chaimaa Cherbal a dare il via al trend. La Esposito, di certo, ha lanciato la moda. Con tanto di look da prof.