In vendita la villa di Chiara Ferragni a Los Angeles (a 2.551.958 euro)

La casa di Chiara Ferragni a Los Angeles, acquistata nel febbraio del 2017, è stata messa in vendita. Gli scatti dell’abitazione sono stati pubblicati su Instagram. La villa californiana, in cui l’influencer ha vissuto fino alla nascita del figlio Leone, ha un valore di 2.699.000 di dollari (circa 2.551.958 euro), ha quattro camere da letto tre bagni e dettagli di lusso e particolari, come ad esempio la scritta “Hotel California” rosa fluo in salotto o la carta da parati stile jungle.

L’immobile che Chiara Ferragni ha messo in vendita a Los Angeles è del 1918, si legge nel post Instagram pubblicato dall’agenzia immobiliare, è su un piano e si trova in una strada alberata molto ricercata nella storica Spaulding Square, vicino a ristoranti e negozi.