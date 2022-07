Briatore chiude il Crazy Pizza a Roma per mancanza d'acqua. L'ira del manager: "Terzo mondo"

24 ore di chiusura per Crazy Pizza, l'ultimo discusso progetto, al centro delle polemiche per i prezzi delle pizze, di Flavio Briatore, aperto a Roma il 15 febbraio. Il motivo e la notizia in una stories su Instagram, in cui il manager si scusa con i suoi clienti: “Volevo scusarmi con tutti i clienti di Crazy pizza Roma perché ieri sera siamo stai obbligati a chiudere per mancanza d’acqua”. Lodando il lavoro della sua squadra, spiega: ""Abbiamo avvertito l'Acea alle 14, non si è mosso niente fino alle sette di sera. Nel condominio non c'era assolutamente acqua, non ci hanno detto neanche se era possibile ripristinare o no il servizio e abbiamo dovuto chiudere. Mi scuso con tutti voi che avevate prenotato, ieri sera eravamo al completo e abbiamo dovuto chiamare tutti i clienti. Stamattina mi hanno riferito che sono arrivati con le autobotti, una roba da terzo mondo. Ci siamo adoperati noi coi nostri tecnici, abbiamo un civico vicino e abbiamo ripristinato l'acqua coi nostri mezzi"