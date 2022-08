Vanessa Incontrada: "Gli attacchi social non mi feriscono"

"I social non mi feriscono. La mia risposta è l’indifferenza". Vanessa Incontrada torna sulla copertina di Vanity Fair dopo la famosa cover senza veli del 2020. «Vorrei un altro figlio ma trovo atroce che venga negato a una donna il diritto all’aborto». Nell’intervista racconta del figlio, della fine della sua relazione, della situazione politica italiana e del futuro. «Non so dove mi stia portando questa trasformazione. Ma so che sto guardando avanti».

Su Meloni e aborto : «Nel 2022 sentire ancora dire determinate cose sull'omosessualità, sul genere sessuale, sui migranti, sull'aborto mi lascia sbigottita. E’ un insulto che si parli ancora di vietare l’aborto, che in America abbiano deciso di annullare la sentenza che garantiva il diritto all’aborto, è un danno per tutto il mondo. Una donna non libera di decidere della sua vita è qualcosa di gravissimo». Di suo figlio dice: «Isal vive in una dimensione in cui non gli appartiene questo sottolineare le differenze: di forme del corpo, del colore della pelle, di orientamento sessuale, di identità di genere». A differenza di coppie come Hunziker-Trussardi o Blasi-Totti che hanno fatto un comunicato stampa sulla fine del loro amore lei ha scelto il silenzio: "Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c'è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita".