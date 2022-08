Elisa, la prof di corsivo da un milione di follower diventata star alle prese con la (vera o finta) crisi (social) con il fidanzato - Video

Vi ricordate Elisa Esposito? L'avevamo lasciata alle sue lezioni di corsivo (leggi). La 'prof di corsivo' non è stata lasciata di certo dai suoi follower. Un trionfo il suo corso di...corsivo, la giovane tiktoker ha raggiunto la cifra di un milione di follower. Sì, un milione! Tra chi la difende e tifa per lei o chi la prende di mira (anche pesantemente) lei è diventata un vero e proprio personaggio, che fa comparsate (ovviamente remunerate) nei locali. E a quanto pare ne fa tante. Era fidanzatissima con un altro tiktoker, Davide Gentile. Era, perchè a quanto pare, secondo Webboh, il portale specializzato nel racconto del mondo TikTok, i due si sarebbero lasciati. Ci sarbbero alcuni indizi. Su Instagram, Elisa Esposito ha pubblicato una storia con uno sfondo nero e il cuore coperto da una benda. Come brano scelto c'è "Il mio ricordo" e un riferimento molto triste: "Mi hanno sempre detto: Ama un po' di meno. Mi sono chiesto se sai chi sono davvero". Davide, da parte sua, su TikTok ha postato: "Nonostante sia finita, so che mi penserai quando…". C'è anche chi pensa sia una sorta di trovata... pubblicitaria. Secondo la ragazza, proprio Gentile avrebbe creato il personaggio della prof. di corsivo: "Devo tutto al mio ragazzo", disse...

