Fedez e Chiara Ferragni postano un video estremo. Pioggia di critiche: "cattivo esempio"

Non è stato apprezzato da molti, anzi ha scatenato un polverone sul web, l’ultimo video di Chiara Ferragni e Fedez in vacanza al tramonto seduti su una alta roccia a picco sul mare a Ibiza, (immagini riprese da un drone) con tanto di commento del cantante che ammette di «c.. adosso». La coppia più seguita dei social è molto amata, ma chi li sostiene ha dimostrato di essere abbastanza obiettivo da notare che questa volta hanno fatto una sciocchezza. La coppia ha postato nelle scorse ore un reel. Uno scatto suggestivo ma pericoloso, tanto da non lasciare indifferenti molti dei milioni di follower che li seguono. Tra i commenti si legge: «Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto scrive un utente riferendosi alla tragedia di qualche giorno fa quando il 30enne rodigino Andrea Mazzetto è precipitato da uno sperone sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), proprio per tentare di riprendere il telefonino che gli era sfuggito dalle mani.

Sotto al post su Instagram è intervenuta prima la sorella di Chiara, Francesca, che ironizzando ha scritto: «Se lo vede mia mamma. Mamma Marina ha visto ed è arrivato puntuale il commento contro la figlia e suo marito: «Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio. Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato». Nella clip, che avrebbe voluto ricordare un episodio memorabile delle loro vacanze, i due commentano un poi ironicamente il rischio corso per essersi ritratti in quel luogo. Chiara e Federico hanno visitato una zona dell’isola immersa nella natura, con rocce e strapiombi sul mare. Proprio su uno di questi si sono arrampicati per una scatto e il video, con un tramonto mozzafiato alle loro spalle. Va detto che non erano soli ma insieme a una guida, che hanno anche taggato e ringraziato nel post. Eppure il tempismo non è stato dei migliori, come fatto notare da alcuni fan nei commenti. Molti utenti non hanno gradito giudicandolo un cattivo esempio a rischio di emulazione, dato dagli influencer più celebri d’Italia. Qualcuno scrive: «siete intelligenti, belli, giovani, sapere che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro». Qualcuno fa anche notare che essendo genitori correre tale rischio per un video «non si vede nessuna protezione cha. questa volta non sono d’accordo». Qualcuno «ragazzi come ci siete finiti lì sopra». Ma altri «l'avete pubblicato almeno sappiamo che siete vivi». Per il momento la coppia non ha replicato.