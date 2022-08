Troniste in tv - Giulia Montanarini - FOTO

di Vanni Buttasi

GIULIA MONTANARINI, 46 anni - Ex nuotatrice, un passato da modella. Poi in televisione showgirl a “Marameo” nel 2002 e tronista nel 2011 a “Uomini e donne”. Al cinema l’abbiamo vista in “Natale in India” (2003) di Neri Parenti e in “Il paradiso all’improvviso” (2003) di Leonardo Pieraccioni.