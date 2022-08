Troniste in tv - Nilufar Addati - FOTO

di Vanni Buttasi

NILUFAR ADDATI, 24 anni - Nata a Napoli ma di origine iraniana, si è fatta conoscere per la sua partecipazione a “Uomini e donne”, tra il 2017 e il 2018, prima come corteggiatrice e poi come tronista. Sempre nel 2018 ha partecipato a “Temptation Island Vip” in coppia con Giordano Mazzocchi. Molto seguita su Instagram.