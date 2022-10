Ballando con le stelle - Tove Villfor

TOVE VILLFOR, 25 anni - Ballerina e modella svedese, ha fatto parte del cast di “Ballando con le stelle” nel 2020 e nel 2021, e ritorna nel 2022 in coppia con il modello e attore italo-serbo Alessandro Egger. Oltre alla passione per la danza, ama anche la recitazione: l’abbiamo vista in una puntata della serie tv “Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci.