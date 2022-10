Ecco perchè Chiambretti non può tagliare l'assegno per la figlia anche se ora guadagna la metà...

Il tribunale gli ha dato torto, o meglio gli ha negato la riduzione dell'assegno di mantenimento alla figlia (avuta con la parmigiana Federica Laviosa). Una riduzione sostanziosa, da 3.000 a 800 euro (leggi). Il tribunale di Torino non ha accolto la richiesta del conduttore televisivo, che oltre ai 3mila euro paga la retta della scuola privata e l'affitto di una casa in centro nella capitale piemontese, spese e utenze incluse. Prima, madre e figlia vivevano a La Spezia, ancora prima a Parma. Spostamento a Torino per evitare che la piccola, ora undicenne, fosse sottoposta a spostamenti per incontrare il padre. E, proprio il giudice di La Spezia, dove vivevano la piccola con la madre nel 2016, aveva stabilito che l'assegno dovessere essere di 3.000 euro. Ma allora, ha sollevato la questione quest'estate il comico, aveva una rendita differente, il fatto che non gli sia stato rinnovato un contratto (quello con Mediaset per la trasmissione televisiva Tiki Taka) ha fatto sì che il suo reddito sia passato da 55mila euro al mese a 26mila. Lui, poi, sostiene di aver già versato alla figlia un milione dal 2016. Non solo, al centro della querelle legale con la Laviosa ci sarebbero alcune contestazioni a come i soldi versati per la figlia verrebbero spesi dalla madre. Ma per i giudici piemontesi "non ci sarebbero infatti peggioramenti nella sua condizione economiche che possano giustificare una diminuzione del mantenimento della figlia". E hanno condannato Chiambretti anche a pagare le spese processuali. L'ex compagna e le sue legali avevano sempre e sostenuto che, "di fronte a patrimoni ingenti, la riduzione del reddito per un anno è ininfluente. E i giudici ci hanno dato ragione". Così come hanno accolto la posizione a proposito del fatto che "le somme ricevute devono intendersi in maniera generica per il benessere della figlia, non essendovi un obbligo di rendicontazione delle singole spese".