Martina Dell'Anna, la studentessa streamer da 372.000 follower su Tik Tok. Fedez compreso - Video

Un sorriso che conquista. Una sensibilità che la distingue da tanti altri content creator presenti nel mondo di internet. Due occhi brillanti che illuminano anche a distanza di webcam.

Martina Dell’Anna è una studentessa iscritta alla facoltà di biologia di Parma ma non solo: con oltre 51.200 follower su Twitch, quasi 372.000 su Tik Tok, e 174.000 su Instagram si sta affermando come una delle streamer più apprezzate dal pubblico giovane e meno giovane. Martina si è raccontata a Gazzettadiparma.it: dagli inizi casuali ai primi selfie scattati con i fan, passando per qualche ricordo in cui era lei la ragazza a caccia di fotografie con i vip. Ma il colpo di scena arriva alla fine delle nostre riprese: “Mi segue Fedez”, è l’esclamazione appena ha visto il “follow” del marito di Chiara Ferragni sul suo profilo. Piccole grandi emozioni di una normalissima ventenne che piace (anche) per la sua naturalezza.