Enrico Montesano con la maglia della X Mas: Selvaggia Lucarelli polemica, lui posta la foto della tessera Psi

«Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!». Così, mostrando sul suo canale Telegram una foto che lo ritrae mentre mostra la tessera del Psi datata 1976, alle sue spalle un’immagine di Che Guevara, Enrico Montesano replica alle polemiche scoppiate dopo che Selvaggia Lucarelli ha denunciato su Twitter che l’attore indossava una maglietta con i simboli della Decima Mas durante le prove di Ballando con le stelle.

D'Amato chiede l'intervento della Rai

«E' una vergogna la provocazione di Enrico Montesano, prima no vax ora nostalgico del ventennio, che si presenta con la maglia della X mas. Ma che ci ha preso per cretini, una trasmissione bellissima e nazional popolare non può mandare messaggi di questo tipo, i vertici della Rai devono intervenire. Roma è città Medaglia d’Oro della resistenza, forse Montesano se lo è scordato». Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Morassut (Pd): Montesano cerca benevolenza di nuovi presunti padroni?

Il deputato del Partito Democratico Roberto Morassut: «Enrico Montesano è stato un artista di sinistra. Me lo ricordo quando venne eletto a Roma consigliere comunale nelle file del Pds e poi parlamentare europeo. Me lo ricordo anche negli spot elettorali del Partito Socialista Italiano. Per carità, si può anche cambiare opinione nella vita, ma cercare la benevolenza di nuovi presunti padroni indossando la maglietta di una formazione repubblichina guidata da un personaggio come Junio Valerio Borghese, protagonista di trame golpiste negli anni 60 e 70 questo no. E’ umiliate per chi lo fa. Montesano non ha bisogno di questo. Mantenga la sua dignità».