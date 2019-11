Chef che bontà, un mercoledì da leccarsi i baffi - Video

Dal lunedì al venerdì prima dei Tg «Chef che bontà» la nuova trasmissione di 12 Tv Parma che si occupa di cucina.

Tre grandi chef e un giornalista e tante ricette: questo il menu della trasmissione, che, seguendo i canoni della cucina moderna, non si occuperà esclusivamente di piatti e ricette, ma anche della loro storia, della sostenibilità, della salubrità dei piatti e dell'importanza delle materie prime. Nella splendida location dell'Academia Barilla, trasformata in studio televisivo per l'occasione, si alterneranno dunque ai fornelli tre chef di grande spessore.

Oggi... Mezze maniche su crema di ceci al rosmarino, con coda di rospo - Guarda la videoricetta