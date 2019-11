Chef che bontà, la ricetta di giovedì - Video

Dal lunedì al venerdì prima dei Tg «Chef che bontà» la nuova trasmissione di 12 Tv Parma che si occupa di cucina.

Tre grandi chef e un giornalista e tante ricette: questo il menu della trasmissione, che, seguendo i canoni della cucina moderna, non si occuperà esclusivamente di piatti e ricette, ma anche della loro storia, della sostenibilità, della salubrità dei piatti e dell'importanza delle materie prime. Nella splendida location dell'Academia Barilla, trasformata in studio televisivo per l'occasione, si alterneranno dunque ai fornelli tre chef di grande spessore.

Oggi... Lingua in salsa verde - Guarda la video ricetta