La tana di Natale, in arrivo tre golosi weekend con i Laboratori del Gusto

A Parma, Città Creativa Unesco per la Gastronomia, epicentro della Food Valley italiana arriva, nel mese di dicembre, un programma interamente dedicato ai più giovani all’insegna del Natale e della cucina.

L’assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Parma con il supporto del Laboratorio Aperto della rete “Laboratori Aperti Emilia Romagna”(POR.FER:Emilia Romagna 2014/2020) e con la collaborazione dell’Associazione Gastronomi Professionisti, del Consorzio del Parmigiano Reggiano, dei Musei del Cibo e di Barilla, hanno programmato, all’interno del Gastronomy Hub, in piazzale della Pace nell'ex Palazzo della Provincia, una serie di iniziative Laboratoriali creative e formative dedicate ai più piccoli per far conoscere loro non solo i prodotti del nostro territorio ma anche la cultura del food che ci contraddistingue.

Scoprire gli ingredienti, come abbinarli, come decorare semplici piatti della tradizione parmigiana e del periodo natalizio saranno i temi centrali dei prossimi tre week end. Non mancheranno anche momenti creativi con la collaborazione del Castello dei Burattini e momenti dedicati ai giochi di società per coloro che non vorranno cimentarsi in cucina.

Gli apprendisti cuochi potranno apprendere e cimentarsi con farina, uova, lievito provando le tecniche e imparare i segreti per realizzare i famosi tortelli d’erbetta, gli anolini oppure preparare dolci natalizi come il salame di cioccolata e i tartufini utili anche per decorare l’albero di Natale.

I laboratori sono gratuiti con prenotazione obbligatoria presso l'Ufficio Informazioni Turistiche in piazza Garibaldi oppure al 0521 218889 o via mail a turismo@comune.parma.it. Sono realizzati grazie all'Associazione Gastronomi Professionisti, il Consorzio del Parmigiano Reggiano, i Musei del Cibo e Barilla.

In tutte le giornate dalle 15 alle 18.30 sarà presente il POMOCOVO uno spazio ludico didattico del Museo del Pomodoro che per questa occasione si trasferirà al Gastronomy Hub con un programma appositamente per i più piccoli e i loro accompagnatori che potranno così trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento.

Programma

SABATO 7 DICEMBRE

Sala Dolce, ore 15 e ore 17

La Tana di natale: Tre golosi weekend per bambini al Gastronomy Hub Piazzale della Pace

PANDORINI O ALBERELLI?

Decoriamo i pandorini a tema natalizio. Da 6 a 12 anni, max 12 partecipanti, durata 1h e 30

Sala Salata, ore 15 e ore 17

IL PANE DELLE FESTE

Impariamo ad impastare il pane. Da 6 a 12 anni, max 12 partecipanti, durata 1h e 30

Spazio Creativo: ore 15

BURATTINI DI FRUTTA E VERDURA

Laboratorio a cura del Castello dei Burattini. Da 6/12 anni, max 20 partecipanti, durata 1h e 30

Spazio Creativo: ore 17

A TAVOLA CON L’ARTE

Collage con materiale di recupero. Da 5/10 anni, max 10 partecipanti, durata 1h e 30

DOMENICA 8 DICEMBRE

Sala Dolce, ore 15 e ore 17

UN MONDO DI CIBO

Laboratori narrativi a cura dell’Associazione Gastronomi Professionisti. Da 8 anni in su, max 12 partecipanti, durata 1h

Spazio Creativo, dalle 15

GIOCHIAMO INSIEME

Con i giochi di società della Biblioteca Guanda.



SABATO 14 DICEMBRE

Sala Dolce, ore 15 e ore 17

STELLE E PIANTE DI LATTE

Un laboratorio coloratissimo alla scoperta del latte e della sua composizione. Da 5/11 anni, max 12 partecipanti, durata 1h e 30

Sala Salata, ore 15 e ore 17

I TORTELLI DI ERBETTA

Prepariamo insieme uno dei piatti più famosi della tradizione parmigiana. Da 8/12 anni, max 12 partecipanti, durata 1h e 30

DOMENICA 15 DICEMBRE

Sala Salata, ore 15 e ore 17

IMPARIAMO A CONOSCERE IL PARMIGIANO REGGIANO!

Con Igino Morini, a cura del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Da 8 a 11 anni, max 12 partecipanti, durata 1h

SABATO 21 DICEMBRE

Sala Dolce, ore 15 e ore 17

TARTUFINI AL CIOCCOLATO

Palline al cioccolato per l’albero di Natale, coloratissime e ovviamente buonissime. Da 6/12 anni, max 12 partecipanti, durata 1h e 30

Sala Salata, ore 15 e ore 17

GLI ANOLINI

Prepariamo insieme il piatto di Natale. Da 10/14 anni, max 12 partecipanti, durata 1h e 30

DOMENICA 22 DICEMBRE

Sala Dolce, ore 15 e ore 17

CUPCAKES IGLOO

Attendiamo dolcemente Babbo Natale. Da 6/12 anni, max 12 partecipanti, durata 1h e 30

Sala Salata, ore 15 e ore 17

SALAME DI CIOCCOLATO

Impastiamo questa delizia e gustiamola durante le feste! Da 6/12 anni, max 12 partecipanti, durata 1h e 30