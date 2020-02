Domani in «Gusto» la disfida delle chiacchiere preparate dai professionisti

Domani, come ogni giovedì, con il nostro quotidiano, ci sarà l’inserto di Gusto. Un numero speciale dedicato al dolce di Carnevale per eccellenza, le «chiacchiere». Delle otto pagine dell’inserto ben tre saranno dedicate a questo dolce che piace tanto a grandi e bambini. La storia, i nomi, i migliori abbinamenti, dai vini al tè.

Ma soprattutto verranno svelate le migliori «chiacchiere» (professionali) di Parma. Su indicazioni dei gourmet di casa nostra sono state selezionate dodici tra pasticcerie, forni e panetterie che cucinano le «chiacchiere». Dopo questa prima selezione, un nostro addetto in forma assolutamente anonima, ne ha acquistato mezzo chilo, proprio come un normale cliente. E quindi sono state degustate alla cieca da una giuria composta da sette esperti, tra giornalisti, addetti ai lavori e gourmet. La giuria ne ha valutato le caratteristiche, condensate poi in un unico voto scolastico (da 0 a 10), premiando così alla fine, con la media dei voti, quella che è stata ritenuta la migliore.

Domani saprete tutto e le sorprese non mancheranno.

Non solo «chiacchiere» comunque domani sul nostro inserto di Gusto. Non mancheranno le nostre rubriche fisse, le recensioni (vino, ristorante e pizzeria) e naturalmente saranno protagoniste anche le ricette, dalla pasta al dolce di San Valentino scelto dalla Peppa. Tutto in un percorso «gustoso» grazie ai nostri esperti ed ai vostri consigli.

Appuntamento dunque a domani in edicola, con le migliori chiacchiere di Parma. Quali saranno?



