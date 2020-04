Singapore, Italia, Stati Uniti: il #carbonaday di Barilla abbraccia il mondo in quarantena

La felicità in quarantena è nelle piccole cose e anche in un piatto di pasta può aiutarci a sentirci più uniti nonostante la distanza sociale. Quest’anno il Carbonara Day (oggi 6 aprile), da festa della ricetta di pasta più amata, golosa e rivisitata al mondo, diventa con Barilla un momento di leggerezza e un modo per unire le case degli italiani con quelle di tutto il mondo.

Il 6 aprile Barilla invita i Carbonara lovers nella sua casa virtuale per un giro del mondo nel segno della Carbonara (tradizionale, rivisitata, vegetariana). Una vera e propria staffetta live sul canale Instagram @Barilla dove tre stelle della cucina italiana realizzeranno la propria interpretazione di Carbonara da tre continenti.

Si inizia da Singapore, dove a partire dalle 10 di mattina – orario italiano – lo chef Andrea Tranchero preparerà la Carbonara vegetariana, ideale per chi vuole osare una variante più originale.

Alle 12:30, a Vicenza, sarà la volta dello chef stellato Lorenzo Cogo che darà il suo tocco alla ricetta tradizionale del piatto (pasta, uova, guanciale, pecorino, pepe). Chef Cogo si cimenterà anche alle 19, stavolta live dal canale @Barillaitalia, dove proporrà un’interpretazione alternativa e d’autore della ricetta classica.

A Chicago, invece, alle 18:30 italiane lo chef Lorenzo Boni preparerà la sua Carbonara per il pubblico americano da sempre grande estimatore di questa ricetta. Due terzi del popolo statunitense, infatti, consuma pasta almeno una volta a settimana.

Ma tutti potranno partecipare al #Carbonara Day insieme a Barilla, seguendo le dirette Instagram, lasciando commenti e consigli e, naturalmente, condividendo foto e video del proprio piatto di Carbonara con gli hashtag #CarbonaraDay e #CarbonaraHomeMade.

E pazienza se in questi giorni particolari non abbiamo in frigo o in dispensa gli ingredienti canonici, l’importante è cucinare insieme, per sentirsi vicini anche da casa propria. Per ispirare i pasta lovers di tutto il mondo, Barilla ha realizzato una card speciale firmata dall’artista Mauro Gatti che interpreta con il sorriso questo #CarbonaraDay in quarantena.